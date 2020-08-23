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Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 23 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 09:39
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
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Rüyada civciv görmenin pek çok anlamı vardır. Ancak bu rüyanın anlamları genel anlamda olumludur. Rüyayı gören kişinin rahata kavuşacağı düşünülürken, kişi bekar ise evleneceğini anlatmaktadır. Civcivin nasıl görüldüğünün önemli olduğu rüyada, kişinin civcivi gördüğü bazı durumlar olumlu anlamlara gelmemektedir.

Rüyada civciv görmenin anlamı

Rüyada civciv görmek insanın rahatlayacağını ve bereketli bir dönem geçireceğini anlatır. Bazı durumlarda ise rüyada görülen civcivin durumuna göre hüzün ve mutsuzluğun kişiyi bulacağı tarif edilmektedir.

Rüyada civciv sevmek

Rüyasında civciv sevdiğini gören kişilerin gerçek hayatta mutlu bir haber alacağı ve eşi veya sevgilisi ile küs ise aralarının düzeleceği düşünülmektedir. Olumlu bir rüya olarak adlandırılan civciv sevmek insanların mutsuzluktan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada civcive yem vermek

Bir kişi rüyasında bir civcivi yem ile besliyorsa, bu rüya o kişinin ailesi ile birlikte hayırlı bir haber alacağına işaret etmektedir.

Rüyada civciv ölüsü görmek

Bir kişi rüyasında ölü civcivler görüyorsa bu rüya kişinin önüne gelen fırsatları değerlendireceği anlamını taşır. Kişi bu fırsatları değerlendiremezse pişmanlık yaşayacağını bilmelidir.

Rüyada yumurtadan civciv çıktığını görmek

Rüyasında yumurtadan civciv çıktığını gören kişinin zengin olacağı söylenir. Kişinin olumlu haberler alacağı ve güzel yerlere geleceği anlamını taşıyan rüya, kişinin rahat bir yaşama geçeceğini aktarır.

Rüyada çok sayıda civciv görmek

Rüyada birden fazla civciv gören kişilerin bu rüyaları onların zengin olacağına işarettir. Bu kişiler güzel işler başararak zengin olacaktır. Sıkıntılarından kurtulan kişiler rahat bir nefes alacaktır.

Rüyada civciv ezmek


Rüyada civciv ezdiğini görmek olumlu bir durum değildir. Bunu gören kişinin gerçek hayatında biri ile tartışma yaşayacağı düşünülür. Bu rüya kırgınlık ve üzüntünün habercisidir.

Rüyada renkli civciv görmek

Rüyada renkli civciv gören kişinin şansı olumlu olarak dönecektir. Rüya sahibi sıkıntılı ve kötü günleri atlatarak rahat bir nefes almaya başlayacaktır.

Rüyada civciv kovalamak

Rüyada civciv kovalayan kişinin gerçek hayatta bir işi kovalayacaktır. Yorgunluk ve yoğun bir dönemin habercisi olan rüyayı gören kişi, bu dönemde sonra yoğun düşecektir.

Rüyada beyaz civciv görmek

Rüyada beyaz civciv görmek murat olarak adlandırılır. Kişinin bekar ise evleneceğine işaret eden rüya, evli kişilerin ise mutlu olacağı anlamını taşır.

Rüyada siyah civciv görmek

Rüyada siyah civciv görmek olumlu bir habere işaret etmez. Bu rüyayı gören kişilerin haram kazanç sağlayacağı veya haram yiyeceği düşünülmektedir.

Rüyada civciv tüyü görmek

Rüyasında civciv tüyü gören kişilerin aile yaşantıları huzura kavuşacaktır. Mutluluğun habercisi olan rüya ailede bulunan dertlerin son bulacağını işaret eder.

Rüyada civciv sesi duymak

Rüyada civciv sesi duyan kişinin maddi dertlerinden kurtulması beklenir. Rüya sahibi borçlarından kurtulur ve rahata erer.

Rüya tabiri nasıl yapılır?

Rüyalar islami ve pskiyatri kaynaklarına göre iki farklı şekilde yorumlanmaktadır. İslami rüya yorumları yapan kişiler belli başlı kişilerdir. İslamiyete göre kişilerin rüyalarını sadece bu işi bilen kişiler yapmalıdır. Psikiyatri kaynakları ise insanın bilinçaltında barındırdığı olayları dışa vurum olarak rüya ile gerçekleştirdiğini aktarır. Bu bilgiye göre kişinin rüyasını yorumlayacak kişi, rüya sahibini iyi tanımalı ve bilinçaltında yer eden olayları iyi bilmelidir.



Son Güncelleme: 23.08.2020 09:39
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