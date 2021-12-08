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Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?

Evli çiftlerin birçoğunun fobisi haline gelen boşanma, kişilerin bilinçaltına da işleyerek adeta kabusları haline geliyor ve doğal olarak rüyalarında boşanma görüyorlar. Peki, rüyada boşanmanın anlamı nedir? Cevabı haberimizde...

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:08
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?
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Rüyada boşanmak maalesefki çok hayırlı bir rüya değil. Rüyada boşanıldığının görülmesi, rüya sahibinin iç sıkıntılarının başlayacağı anlamına geliyor. Rüya sahibi, kısa sürede psikolojik olarak zor günler geçirecek, kafası karışacak ve aklı bulanacaktır. Rüyada boşanmak ayrıca kişinin iş ile sosyal yaşamında da çok zor günler geçireceği anlamına geliyor. 

Rüyada boşanmak istemek

Bazı rüya tabircilerine göre, kişinin maddi sıkıntılarından kurtulması anlamına gelir. Ancak farklı tabircilere göre de, rüyada boşanmayı istemek farklı sıkıntılarla yüzleşmek ve maddi sorunları şiddetle yaşamak anlamını taşır.

Rüyada sevgiliyle ayrılmak

Rüyada sevgiliyle ayrılmak, rüya sahibinin zor ve sıkıntılı günler yaşayacağı anlamına gelir. Bu rüya dertler ile maddi zararı işaret eder. Rüyayı gören kişi, mutsuz olacağı günler yaşayacak ve yoğun bir depresyona girecektir. 

Rüyada boşanmaya karar vermek

Rüyada boşanmaya karar vermek, olumlu yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibinin işi ile alakalı kurduğu hayalleri gerçekleştireceği anlamına gelir. Rüya sahibi ticaret hayatında başarılar elde edecek ve geleceğini garantileyecektir.


Son Güncelleme: 08.12.2021 12:08
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