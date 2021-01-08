İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 16:11
Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Takip Et:

Rüyada bilezik takıldığının görülmesi kişinin yakın çevresinden birinin çok yakın bir zamanda evlenebileceğini ifade eder. Bekar kişilerin evliliği anlamına gelen rüyada bilezik takmanın farklı durumlara göre anlamları da değişir.

Eğer erkek bilezik takıyorsa bu mutsuzluk anlamına gelirken takılan bilezik altın ise bu hayırlı bir işin yolda olduğu anlamına gelir. Süslü bir altın takılıyorsa bu bereket ve nimet olarak yorumlanır.

Dizi yorumlamalara göre rüyada altın bilezik takmak günah, hile, gam, keder, evlat ve kardeş şeklinde yorumlanır. Kadının bilezik takması rızkın çoğalacağı, rüya sahibine bir miras kalabileceği şeklinde ifade edilir.

Kadınların altın bir mal takması zenginlik ve bolluk olarak yorumlanırken, erkeklerin görmesi keder ve endişe olarak yorumlanır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınBilezikRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenikapı - Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu
Yenikapı - Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu
Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi
Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi
Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı
Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı
Trafik kazası hafızasını kaybetmesine sebep oldu ! Kocasına
Trafik kazası hafızasını kaybetmesine sebep oldu ! Kocasına "Baba" diyor
İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!
İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı

Popüler Haberler

Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Kredi kartı başvurusu olumsuz olanlar ne yapmalı?
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları
Mahkum ailelerine maaş veriliyor mu? Eşi cezaevinde olan kadına maaş şartları nelerdir? Kocası hapiste olan kadın maaş alır mı?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Ocak 2021
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi kapsamında 100 bin TL kredi veriyor
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Otomatik BES iptali nasıl yapılır? Bankaların BES iptali için SMS numaraları
Twitter Spaces nedir? Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı!
Torun Bakma Maaşı başvuruları nasıl yapılır? Torun Bakma Maaşı ne kadardır?
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Gerçek adı ne? Bülent Şakrak Yer aldığı yapımlar
Hakan Altun geçmişte hiç evlendi mi?
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cuma Ocak
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.