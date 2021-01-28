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Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 28.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:12
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
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Rüyada bilezik takıldığının görülmesi kişinin yakın çevresinden birinin çok yakın bir zamanda evlenebileceğini ifade eder. Bekar kişilerin evliliği anlamına gelen rüyada bilezik takmanın farklı durumlara göre anlamları da değişir.

Eğer erkek bilezik takıyorsa bu mutsuzluk anlamına gelirken takılan bilezik altın ise bu hayırlı bir işin yolda olduğu anlamına gelir. Süslü bir altın takılıyorsa bu bereket ve nimet olarak yorumlanır.

Dizi yorumlamalara göre rüyada altın bilezik takmak günah, hile, gam, keder, evlat ve kardeş şeklinde yorumlanır. Kadının bilezik takması rızkın çoğalacağı, rüya sahibine bir miras kalabileceği şeklinde ifade edilir.

Kadınların altın bir mal takması zenginlik ve bolluk olarak yorumlanırken, erkeklerin görmesi keder ve endişe olarak yorumlanır.



Son Güncelleme: 28.01.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
AltınBilezikRüya
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