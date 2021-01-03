Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada bilezik takıldığının görülmesi kişinin yakın çevresinden birinin çok yakın bir zamanda evlenebileceğini ifade eder. Bekar kişilerin evliliği anlamına gelen rüyada bilezik takmanın farklı durumlara göre anlamları da değişir.

Eğer erkek bilezik takıyorsa bu mutsuzluk anlamına gelirken takılan bilezikise bu hayırlı bir işin yolda olduğu anlamına gelir. Süslü bir altın takılıyorsa bu bereket ve nimet olarak yorumlanır.

Dizi yorumlamalara göre rüyada altın bilezik takmak günah, hile, gam, keder, evlat ve kardeş şeklinde yorumlanır. Kadının bilezik takması rızkın çoğalacağı, rüya sahibine bir miras kalabileceği şeklinde ifade edilir.

Kadınların altın bir mal takması zenginlik ve bolluk olarak yorumlanırken, erkeklerin görmesi keder ve endişe olarak yorumlanır.