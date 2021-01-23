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Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 23.01.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:12
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
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Rüyada bilezik takıldığının görülmesi kişinin yakın çevresinden birinin çok yakın bir zamanda evlenebileceğini ifade eder. Bekar kişilerin evliliği anlamına gelen rüyada bilezik takmanın farklı durumlara göre anlamları da değişir.

Eğer erkek bilezik takıyorsa bu mutsuzluk anlamına gelirken takılan bilezik altın ise bu hayırlı bir işin yolda olduğu anlamına gelir. Süslü bir altın takılıyorsa bu bereket ve nimet olarak yorumlanır.

Dizi yorumlamalara göre rüyada altın bilezik takmak günah, hile, gam, keder, evlat ve kardeş şeklinde yorumlanır. Kadının bilezik takması rızkın çoğalacağı, rüya sahibine bir miras kalabileceği şeklinde ifade edilir.

Kadınların altın bir mal takması zenginlik ve bolluk olarak yorumlanırken, erkeklerin görmesi keder ve endişe olarak yorumlanır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
AltınBilezikRüya
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