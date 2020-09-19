İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?

21:02 sularında basına yansıyan Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 19 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:03
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Takip Et:

Rüya görmek çoğu insan için merak edilen ve araştırılan bir durumdur. Rüyalarında gördükleri kişileri ve objelerin neden görüldüğünü araştırmak için intenete başvuran pek çok kişi rüya tabirleri ansiklopedilerine veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi rüya tabirleri sitesine bakmaktadır. Rüyada at gören kişiler de bu iki yöntemle rüyalarının tabirini araştırmaktadır.

Rüyada at görmek özgürlük, hedeflere doğru koşmak ve hayallerin gerçek olması anlamına gelmektedir.

Rüyada at görmek neyi işaret etmektedir?

Rüyada at görmek kişinin hedeflerine ulaşacağını ve hayallerinin gerçek olacağına delalet etmektedir. Aynı zamanda atın rengi de çok önemlidir. Rüyada beyaz at görmek doğal bir yaşamı olan gerçekçi bir kişiliğiniz olduğunu belirtirken, siyah bir at görmek hayatınızda ki olumlu enerjiyi anlatmaktadır.

Rüyada ölmekte olan veya sıkıntılı bir at görmek sizi zorlayacak ve sınava tabi tutacak bir olayın yaşanacağı anlamına gelecektir.

Rüyada koşan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen at farklı durumlarda ve farklı detaylara göre anlam çokluğuna sahiptir. Eğer rüyanızda hızlı koşan bir at görürseniz bu yapacağınız işlerin yolunda gideceğini gösterirken, ata bindiğinizi görürseniz başkalarının sorumluluklarının sizde olduğu anlamı çıkarılmaktadır.


Eğer ata bindiğiniz yer binicilik okulu tarzı bir mekansa cesaretinizin artacağı anlaşılırken rüyanızda uysal bir at görürseniz duygularınızı gösterme tarzınız olarak delalet edilmektedir. Uysal at görüyorsanız kendinize sormanız gereken soru ise fazla mı sakinim sorusu olacaktır.

Rüyanızda vahşi bir at gördüyseniz maceralı ve aksiyonlu bir olay yaşayacaksınız anlamına gelirken at genel olarak cinsel arzuları ifade eden bir objedir. Vahşi bir ata binmek haz ve mutluluk anlamına gelmektedir.

Rüyada at gübresi görmek neyi ifade eder?

Rüyada at gübresi görmek bereket anlamına gelmektedir. At gübresi temizlemek ve hatta at gübresi koklamak servetinizin artacağına işaret etmektedir. Rüyanızda kendinizi at gübresi içinde bulursanız yeni bir başlangıç yaşayacağınızı işaret etmektedir.

Rüyada at satın almak ne anlama gelir?

Rüyada at satın almak iş hayatınızda başarı elde etmeye işaret etmektedir. Rüyada atınızı başkasına veriyorsanız kendiniz olmanız için daha fazla çalışmanız gerektiği anlamına gelir.

Rüyada at satmak ise bazı kişilerle çatışma içerisinde olacağını anlamına gelmektedir. Rüyada at öldürdüğünü görmek ise yatırımınızın riskli olduğu anlamına gelir.

Rüyada uçan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir atın uçtuğunu görürseniz geri plana atılacağınızı ve hayatınızda bazılarının sizin önünüze geçeceği anlamı çıkarılmaktadır.

Rüyada at kaybetmek ise insan yönetiminde zorlanacağınızı veya çevreniz bulunan sahtekar insanlara inandığınızı göstermektedir.

Rüyada attan düşmek ne anlama gelir?

Rüyada attan düştüğünüzü görürseniz yaşanan bir olay sonrasında sizden akıl almaya gelen insanlar olacağı anlamına gelmektedir. Gelen insanlara objektif olmanız gerektiğini ve bu süre zarfında kendinizi savunmasız ve mutsuz hissedeceğiniz delalet edilmektedir.



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2020 yetim maaşı alma şartları
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Fiili hizmet süresi zammı nedir, hangi meslek gruplarını kapsamaktadır?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50.000 tl ye kadar alınacak arabalar hangileridir? 2020
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Aviva Bireysel Emeklilik Sisteminden kimler yararlanabilir? 2020
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2020 mazot ve gübre desteği alma şartları
Kanal D Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimlerdir? Oyuncu kadrosu ve oyuncuların canlandırdıkları karakterler
Baraj dizisinin konusu ve oyuncuları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 29 Ekim resmi tatil mi?
Çocuklarda ateş kaç gün sürer? Ateş kaç gün sürerse tehlikeli olur?
1000 TL maddi yardımı kimler alabilir? Korona virüs salgını her vatandaşa 1000 TL yardım sürecek!
Yemin Reyhan karakteri kimdir? İlayda Altuntaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
Benim Adım Melek yeni sezonda Nizam Namidar olmayacak mı? Cumali karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Bankaların güncel işyeri açma kredisi ve devlet hibeleri şartları ve faiz oranları 19 Eylül 2020
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 19 Eylül 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.