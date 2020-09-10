İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
Son Dakika
İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?

Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 10.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:01
Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Takip Et:

Rüya görmek çoğu insan için merak edilen ve araştırılan bir durumdur. Rüyalarında gördükleri kişileri ve objelerin neden görüldüğünü araştırmak için intenete başvuran pek çok kişi rüya tabirleri ansiklopedilerine veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi rüya tabirleri sitesine bakmaktadır. Rüyada at gören kişiler de bu iki yöntemle rüyalarının tabirini araştırmaktadır.

Rüyada at görmek özgürlük, hedeflere doğru koşmak ve hayallerin gerçek olması anlamına gelmektedir.

Rüyada at görmek neyi işaret etmektedir?

Rüyada at görmek kişinin hedeflerine ulaşacağını ve hayallerinin gerçek olacağına delalet etmektedir. Aynı zamanda atın rengi de çok önemlidir. Rüyada beyaz at görmek doğal bir yaşamı olan gerçekçi bir kişiliğiniz olduğunu belirtirken, siyah bir at görmek hayatınızda ki olumlu enerjiyi anlatmaktadır.

Rüyada ölmekte olan veya sıkıntılı bir at görmek sizi zorlayacak ve sınava tabi tutacak bir olayın yaşanacağı anlamına gelecektir.

Rüyada koşan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen at farklı durumlarda ve farklı detaylara göre anlam çokluğuna sahiptir. Eğer rüyanızda hızlı koşan bir at görürseniz bu yapacağınız işlerin yolunda gideceğini gösterirken, ata bindiğinizi görürseniz başkalarının sorumluluklarının sizde olduğu anlamı çıkarılmaktadır.


Eğer ata bindiğiniz yer binicilik okulu tarzı bir mekansa cesaretinizin artacağı anlaşılırken rüyanızda uysal bir at görürseniz duygularınızı gösterme tarzınız olarak delalet edilmektedir. Uysal at görüyorsanız kendinize sormanız gereken soru ise fazla mı sakinim sorusu olacaktır.

Rüyanızda vahşi bir at gördüyseniz maceralı ve aksiyonlu bir olay yaşayacaksınız anlamına gelirken at genel olarak cinsel arzuları ifade eden bir objedir. Vahşi bir ata binmek haz ve mutluluk anlamına gelmektedir.

Rüyada at gübresi görmek neyi ifade eder?

Rüyada at gübresi görmek bereket anlamına gelmektedir. At gübresi temizlemek ve hatta at gübresi koklamak servetinizin artacağına işaret etmektedir. Rüyanızda kendinizi at gübresi içinde bulursanız yeni bir başlangıç yaşayacağınızı işaret etmektedir.

Rüyada at satın almak ne anlama gelir?

Rüyada at satın almak iş hayatınızda başarı elde etmeye işaret etmektedir. Rüyada atınızı başkasına veriyorsanız kendiniz olmanız için daha fazla çalışmanız gerektiği anlamına gelir.

Rüyada at satmak ise bazı kişilerle çatışma içerisinde olacağını anlamına gelmektedir. Rüyada at öldürdüğünü görmek ise yatırımınızın riskli olduğu anlamına gelir.

Rüyada uçan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir atın uçtuğunu görürseniz geri plana atılacağınızı ve hayatınızda bazılarının sizin önünüze geçeceği anlamı çıkarılmaktadır.

Rüyada at kaybetmek ise insan yönetiminde zorlanacağınızı veya çevreniz bulunan sahtekar insanlara inandığınızı göstermektedir.

Rüyada attan düşmek ne anlama gelir?

Rüyada attan düştüğünüzü görürseniz yaşanan bir olay sonrasında sizden akıl almaya gelen insanlar olacağı anlamına gelmektedir. Gelen insanlara objektif olmanız gerektiğini ve bu süre zarfında kendinizi savunmasız ve mutsuz hissedeceğiniz delalet edilmektedir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruyan deredeki balıkları kurtarmaya çalıştılar
Kuruyan deredeki balıkları kurtarmaya çalıştılar
Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!
Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!
Trabzon'da kahreden ölüm! Yere düşürdüğü silahtan çıkan kurşun ablasının canına mal oldu
Trabzon'da kahreden ölüm! Yere düşürdüğü silahtan çıkan kurşun ablasının canına mal oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
A 101 aktüel ürünler kataloğu 10 Eylül indirimleri belli oldu
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler 2020
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 10 Eylül 2020
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Hangi bankalar kredi borcu erteleme yapıyor? 10 Eylül 2020 3 ay kredi erteleme yapan bankalar ve şartları
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Eylül 2020 emekliye seyyanen zam son dakika
Evde doğal ve sağlıklı cilt bakımı yapmak için maske tarifleri 2020
Kadınlar için en çok tercih edilen ve dikkat çekici saç modelleri 2020
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
1999 Yılı öncesi sigortalı olanlar ne zaman emekli olabilir?
Canevim Elvan Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Burcu Tuna Hakkında Bilgiler
Banka kredi ve kredi kartı borcu 3 ay erteleyenler ne kadar faiz ödeyecekler? Bankaların erteleme faiz oranları
Kredi notuna bakmadan kredi notu düşük çalışanlara kredi veren bankalar
Rüyada Havuz görmek ne anlama gelir? Rüyada havuz görmenin anlamı ve tabiri nedir?
Diyetisyen maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yayınlanmıyor? 10 Eylül 2020 Perşembe
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Atv Esra Erol tv programı yeni sezon tarihi ne zaman? Yayından kaldırıldı iddialarına jet yanıt!
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.