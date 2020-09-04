İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Takip Et:

Rüya görmek çoğu insan için merak edilen ve araştırılan bir durumdur. Rüyalarında gördükleri kişileri ve objelerin neden görüldüğünü araştırmak için intenete başvuran pek çok kişi rüya tabirleri ansiklopedilerine veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi rüya tabirleri sitesine bakmaktadır. Rüyada at gören kişiler de bu iki yöntemle rüyalarının tabirini araştırmaktadır.

Rüyada at görmek özgürlük, hedeflere doğru koşmak ve hayallerin gerçek olması anlamına gelmektedir.

Rüyada at görmek neyi işaret etmektedir?

Rüyada at görmek kişinin hedeflerine ulaşacağını ve hayallerinin gerçek olacağına delalet etmektedir. Aynı zamanda atın rengi de çok önemlidir. Rüyada beyaz at görmek doğal bir yaşamı olan gerçekçi bir kişiliğiniz olduğunu belirtirken, siyah bir at görmek hayatınızda ki olumlu enerjiyi anlatmaktadır.

Rüyada ölmekte olan veya sıkıntılı bir at görmek sizi zorlayacak ve sınava tabi tutacak bir olayın yaşanacağı anlamına gelecektir.

Rüyada koşan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen at farklı durumlarda ve farklı detaylara göre anlam çokluğuna sahiptir. Eğer rüyanızda hızlı koşan bir at görürseniz bu yapacağınız işlerin yolunda gideceğini gösterirken, ata bindiğinizi görürseniz başkalarının sorumluluklarının sizde olduğu anlamı çıkarılmaktadır.


Eğer ata bindiğiniz yer binicilik okulu tarzı bir mekansa cesaretinizin artacağı anlaşılırken rüyanızda uysal bir at görürseniz duygularınızı gösterme tarzınız olarak delalet edilmektedir. Uysal at görüyorsanız kendinize sormanız gereken soru ise fazla mı sakinim sorusu olacaktır.

Rüyanızda vahşi bir at gördüyseniz maceralı ve aksiyonlu bir olay yaşayacaksınız anlamına gelirken at genel olarak cinsel arzuları ifade eden bir objedir. Vahşi bir ata binmek haz ve mutluluk anlamına gelmektedir.

Rüyada at gübresi görmek neyi ifade eder?

Rüyada at gübresi görmek bereket anlamına gelmektedir. At gübresi temizlemek ve hatta at gübresi koklamak servetinizin artacağına işaret etmektedir. Rüyanızda kendinizi at gübresi içinde bulursanız yeni bir başlangıç yaşayacağınızı işaret etmektedir.

Rüyada at satın almak ne anlama gelir?

Rüyada at satın almak iş hayatınızda başarı elde etmeye işaret etmektedir. Rüyada atınızı başkasına veriyorsanız kendiniz olmanız için daha fazla çalışmanız gerektiği anlamına gelir.

Rüyada at satmak ise bazı kişilerle çatışma içerisinde olacağını anlamına gelmektedir. Rüyada at öldürdüğünü görmek ise yatırımınızın riskli olduğu anlamına gelir.

Rüyada uçan at görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir atın uçtuğunu görürseniz geri plana atılacağınızı ve hayatınızda bazılarının sizin önünüze geçeceği anlamı çıkarılmaktadır.

Rüyada at kaybetmek ise insan yönetiminde zorlanacağınızı veya çevreniz bulunan sahtekar insanlara inandığınızı göstermektedir.

Rüyada attan düşmek ne anlama gelir?

Rüyada attan düştüğünüzü görürseniz yaşanan bir olay sonrasında sizden akıl almaya gelen insanlar olacağı anlamına gelmektedir. Gelen insanlara objektif olmanız gerektiğini ve bu süre zarfında kendinizi savunmasız ve mutsuz hissedeceğiniz delalet edilmektedir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı

Popüler Haberler

Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Fiili hizmet süresi zammı neye göre hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2020
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2020 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Aviva Bireysel Emeklilik Sistemi özellikleri 2020
Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Müge Anlı İle Tatlı Sert programı WhatsApp ihbar hattı!
SSK Prim Sorgulama Nasıl Yapılır? Prim Günlerimi Nasıl Öğrenebilirim?
Ziraat bankası konut kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması
Koronavirüs af yasası ceza indirimi olacak mı? Af yasası yeniden gündemde!
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 4 Eylül 2020 Cuma
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2020 tarım kredisi çekme şartları
Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Koronavirüse karşı korunmanın 10 etkili yolu
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.