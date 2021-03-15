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Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Rüyada araba ne demektir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 07:12
Rüyada araba ne demektir? Doğum veya araba rüyasının tabiri ve anlamı
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Rüyasında araba gören kişi, ekonomik olarak dikkatli olması gerektiğine dair bir işaret alır. Geçim derdine düşmemek için tedbirli olmalıdır. 

RÜYADA ARABAYA BİNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabaya biniyorsa bir mevkiye yükseleceğine yorumlanır.

RÜYADA ARABAYA İNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan iniyorsa tam zıddına yorumlanır.

RÜYADA ARABALI VAPUR;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabalı vapura biniyorsa sevinçleneceği bereketli bir yolculuğa çıkacak demektir. Büyük işler başaracak ve kazançlı olacaktır.

RÜYADA ARABADAN DÜŞMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan düşüyorsa işinden ayrılabileceğine yorumlanır. Eğer düşüp araba altında kalıyorsa bu oldukça hayırlıdır. Zengin olacağına ve ya mirasa konacağına işaret eder.

RÜYADA ARABA KULLANMAK;

Eğer rüya sahibi rüyasında araba kullanıyorsa, başarılı bir lider, becerikli ve sevilen biri olacak demektir.



Son Güncelleme: 15.03.2021 07:12
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