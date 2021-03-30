İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Rüyada araba görmek neye işaret eder?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Rüyada araba görmek neye işaret eder? haberine dair en yeni gelişmeler 30 Mart 2021 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

30 Mart 2021 Salı 07:13
Rüyada araba görmek neye işaret eder?
Takip Et:

Rüyasında araba gören kişi, ekonomik olarak dikkatli olması gerektiğine dair bir işaret alır. Geçim derdine düşmemek için tedbirli olmalıdır. 

RÜYADA ARABAYA BİNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabaya biniyorsa bir mevkiye yükseleceğine yorumlanır.

RÜYADA ARABAYA İNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan iniyorsa tam zıddına yorumlanır.

RÜYADA ARABALI VAPUR;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabalı vapura biniyorsa sevinçleneceği bereketli bir yolculuğa çıkacak demektir. Büyük işler başaracak ve kazançlı olacaktır.

RÜYADA ARABADAN DÜŞMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan düşüyorsa işinden ayrılabileceğine yorumlanır. Eğer düşüp araba altında kalıyorsa bu oldukça hayırlıdır. Zengin olacağına ve ya mirasa konacağına işaret eder.

RÜYADA ARABA KULLANMAK;

Eğer rüya sahibi rüyasında araba kullanıyorsa, başarılı bir lider, becerikli ve sevilen biri olacak demektir.



Son Güncelleme: 30.03.2021 07:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüyatabirleriRüyadaarabagörmekRüyanınanlamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın hava nasıl olacak? 31 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 31 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?
Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları
Eminevim batıyor mu? Eminevim çöktü mü?
Eminevim batıyor mu? Eminevim çöktü mü?
2021 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
2021 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Popüler Haberler

Rüyada araba görmek neye işaret eder?
30 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Show TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında neler var?
30 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
30 Mart 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mart 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Yaralı Kalbim 40. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
RedmiBook Air 13 fiyatı ve özellikleri
Menajerimi Ara dizisindeki Barış karakteri kimdir? Deniz Can Aktaş nereli, yaşı kaç?
Yemeksepeti kayıtlı kredi kartı bilgileri ve şifreler çalındı mı? Kart bilgileri ve şifreler güvende mi?
30 Mart 2021 Salı bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Mart 2021 Salı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 30 Mart 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.