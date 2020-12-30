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Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin tabirleri ve yorumları

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin tabirleri ve yorumları haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 30.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 07:06
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin tabirleri ve yorumları
Takip Et:

Rüyasında araba gören kişi, ekonomik olarak dikkatli olması gerektiğine dair bir işaret alır. Geçim derdine düşmemek için tedbirli olmalıdır. 

RÜYADA ARABAYA BİNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabaya biniyorsa bir mevkiye yükseleceğine yorumlanır.

RÜYADA ARABAYA İNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan iniyorsa tam zıddına yorumlanır.

RÜYADA ARABALI VAPUR;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabalı vapura biniyorsa sevinçleneceği bereketli bir yolculuğa çıkacak demektir. Büyük işler başaracak ve kazançlı olacaktır.

RÜYADA ARABADAN DÜŞMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan düşüyorsa işinden ayrılabileceğine yorumlanır. Eğer düşüp araba altında kalıyorsa bu oldukça hayırlıdır. Zengin olacağına ve ya mirasa konacağına işaret eder.

RÜYADA ARABA KULLANMAK;

Eğer rüya sahibi rüyasında araba kullanıyorsa, başarılı bir lider, becerikli ve sevilen biri olacak demektir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 07:06
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