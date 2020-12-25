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Rüyada Araba Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada araba görmenin farklı anlamları vardır. Rüya sahibinin arabayı nasıl gördüğüne göre araba yorumları haberde!

25 Aralık 2020 Cuma 07:06
Rüyada Araba Görmek Ne Anlama Gelir?
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Rüyasında araba gören kişi, ekonomik olarak dikkatli olması gerektiğine dair bir işaret alır. Geçim derdine düşmemek için tedbirli olmalıdır. 

RÜYADA ARABAYA BİNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabaya biniyorsa bir mevkiye yükseleceğine yorumlanır.

RÜYADA ARABAYA İNMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan iniyorsa tam zıddına yorumlanır.

RÜYADA ARABALI VAPUR;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabalı vapura biniyorsa sevinçleneceği bereketli bir yolculuğa çıkacak demektir. Büyük işler başaracak ve kazançlı olacaktır.

RÜYADA ARABADAN DÜŞMEK;

Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan düşüyorsa işinden ayrılabileceğine yorumlanır. Eğer düşüp araba altında kalıyorsa bu oldukça hayırlıdır. Zengin olacağına ve ya mirasa konacağına işaret eder.

RÜYADA ARABA KULLANMAK;

Eğer rüya sahibi rüyasında araba kullanıyorsa, başarılı bir lider, becerikli ve sevilen biri olacak demektir.



Son Güncelleme: 25.12.2020 07:06
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