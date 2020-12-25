Rüyada Araba Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında araba gören kişi, ekonomik olarak dikkatli olması gerektiğine dair bir işaret alır. Geçim derdine düşmemek için tedbirli olmalıdır.
RÜYADA ARABAYA BİNMEK;
Eğer rüya sahibi rüyasında arabaya biniyorsa bir mevkiye yükseleceğine yorumlanır.
RÜYADA ARABAYA İNMEK;
RÜYADA ARABALI VAPUR;
Eğer rüya sahibi rüyasında arabalı vapura biniyorsa sevinçleneceği bereketli bir yolculuğa çıkacak demektir. Büyük işler başaracak ve kazançlı olacaktır.
RÜYADA ARABADAN DÜŞMEK;
Eğer rüya sahibi rüyasında arabadan düşüyorsa işinden ayrılabileceğine yorumlanır. Eğer düşüp araba altında kalıyorsa bu oldukça hayırlıdır. Zengin olacağına ve ya mirasa konacağına işaret eder.
RÜYADA ARABA KULLANMAK;
Eğer rüya sahibi rüyasında araba kullanıyorsa, başarılı bir lider, becerikli ve sevilen biri olacak demektir.
Son Güncelleme: 25.12.2020 07:06