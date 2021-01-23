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Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin tabirleri ve yorumları

Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin tabirleri ve yorumları haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 23 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:36
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin tabirleri ve yorumları
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Rüyada aldatılmak, rüya sahibinin göreceği hayırdır. Rüyasında aldatıldığını gören kimse, her işinden hayır görecek, kazanç elde edecek ve her daim afiyette olacak. Peki, Rüyada i tarafından aldatıldığını görmek ne anlama gelir?

Görmüş olduğumuz rüyaların anlamlarını merak edip hayır mı yoksa şerri mi ifade ettiğini merak ederiz. Ama rüyanızda gördüğünüz aldatılmak rüyayı gören kişinin hayrıdır şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer rüyanızda aldatılıyorsanız, işinizden hayırlı kazançlar göreceğinize ve daima afiyette olunacağına işaret eder.

Rüyada aldatılmak ne anlama gelir?

Eğer siz rüyanızda yalan söyleyip, aldattığınızı düşünürseniz bu hayatınızda yanlış giden bir şeylerin olduğuna yorumlanır. Belki de hayatınızda olan biri için kendinize yalan söylüyor olabilirsiniz. Ve hayatınızda bulunan kişinin dürüst olmadığını gösterir.

Aynı rüyayı tekrar tekrar görüyorsanız yaşamınızın güvensizlik üzerine olduğunu gösterebilir. Hayatınızdaki olanları değiştirmeniz gerekecektir. Aynı zamanda rüyada görmüş olduğunuz aldatma, insanlara kolay kolay güvenemediğinizi ve geçmişte yara almış olduğunuzdan dolayı aynı şeyi tekrar yaşamaya korkuyor olabilirsiniz.

Rüyanızda aldatılıyorsanız eğer, kendi ihtiyaçlarınızı es geçtiğiniz anlamına gelir. Bu rüyayı görme sebebiniz ise kendinize yönelmeniz gerektiğini rahatlamanız gerektiğini de vurgular. Aslında sizi size göstermek ister.

Rüyanızda sevgiliniz tarafından aldatılıyorsanız

Görmüş olduğunuz rüyada sevgilinizden dolayı aldatılıyorsanız üzülmeyin güzel haberler alacaksınız. Bu demek oluyor ki, yeni başlangıca yeni yaşama da evlenme kararı alacağınıza işaret eder.

Rüyanızda kız arkadaşınız tarafından aldatılıyorsanız

Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ve kötü insanlarla tanışıp onların oyunlarına alet edileceksiniz. Rüyada aldatılıyor olmak, gerçek yaşantımızda da birileri tarafından aldatıldığımıza işarettir. 

Rüyanızda arkadaşınız tarafından aldatılıyorsanız

Arkadaşınızın size kötü bir haber vereceği anlamındadır. Rüya sahibinin insanlara erken güvenmesi sonucunda zarar gördüğüne ve bu huyundan vazgeçmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyanızda aldattığınız kişiyi görüyorsanız

Böyle bir rüya görüyorsanız kız veya erkek arkadaşından helallik olmasına yorulur. Bu rüyada aslında pişman olduğunuzun ve hatanızı düzeltebileceğiniz bir şansınızın olduğu anlamına gelir.

Rüyanızda sevgilisini aldatmak

Rüya sahibinin, partneri ile ilgili düşünceleri tereddütleri olduğu anlamına çıkar. Görmüş olduğunuz rüya ile birlikte partnerinizle ileriye doğru adım atıp atmamanız gerektiğini iyi düşünmeniz ve o kişinin doğru insan olup olmadığına karar vermeye yorulur. Bazı yorumlarda ise bu rüya ile birlikte partnerinize sıkıca sarılıp onunla bağlarınızın kuvvetlendiğine işaret edilir.

Rüyanızda evli bir kadının kocasını aldatması

Rüya sahibinin böyle bir rüya görmesi eşinden dolayı rahatsızlığa ve bıkkınlığa işarettir. Bazı yorumlarda ise bu rüya da eşinize hak ettiği değeri göstermeyip kalbini kırdığınıza yorulur.

Rüyanızda nişanlınızı aldatıyorsanız

Görmüş olduğunuz rüya nişanlınız ile evlenmeye ve mutlu yuva kuracağınıza işaret eder. Eğer rüyanızda aldatırken nişanlınıza yakalanıyorsanız, yapacağınız yanlış şeylerden dolayı aranızın açılmasına işaret eder.

Rüyanızda aldatılıp terk ediliyorsanız 

Bu sizin yaşamınızdaki saflık ve iyi niyetliliğinizi suiistimal edecek kişilerin olduğuna işaret eder. Bu rüya çevrenizdeki kişilerden kötülük göreceğinize ve sizin hakkınızda yalan yanlış bilgiler yayacağına delalettir. Bir nevi bu rüya kendinizi size zarar veren kişilerden kurtarmanız adına işarettir. 



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:36
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Anahtar Kelimeler:
ArkadaşSevgiliAldatmakAldatılmakDiyanerRüya
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