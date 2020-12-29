İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Rüyada aldatılma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? aldatılma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Rüyada aldatılma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? aldatılma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 29.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 19:18
Rüyada aldatılma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? aldatılma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Takip Et:

Rüyada aldatılmak, rüya sahibinin göreceği hayırdır. Rüyasında aldatıldığını gören kimse, her işinden hayır görecek, kazanç elde edecek ve her daim afiyette olacak. Peki, Rüyada i tarafından aldatıldığını görmek ne anlama gelir?

Görmüş olduğumuz rüyaların anlamlarını merak edip hayır mı yoksa şerri mi ifade ettiğini merak ederiz. Ama rüyanızda gördüğünüz aldatılmak rüyayı gören kişinin hayrıdır şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer rüyanızda aldatılıyorsanız, işinizden hayırlı kazançlar göreceğinize ve daima afiyette olunacağına işaret eder.

Rüyada aldatılmak ne anlama gelir?

Eğer siz rüyanızda yalan söyleyip, aldattığınızı düşünürseniz bu hayatınızda yanlış giden bir şeylerin olduğuna yorumlanır. Belki de hayatınızda olan biri için kendinize yalan söylüyor olabilirsiniz. Ve hayatınızda bulunan kişinin dürüst olmadığını gösterir.

Aynı rüyayı tekrar tekrar görüyorsanız yaşamınızın güvensizlik üzerine olduğunu gösterebilir. Hayatınızdaki olanları değiştirmeniz gerekecektir. Aynı zamanda rüyada görmüş olduğunuz aldatma, insanlara kolay kolay güvenemediğinizi ve geçmişte yara almış olduğunuzdan dolayı aynı şeyi tekrar yaşamaya korkuyor olabilirsiniz.

Rüyanızda aldatılıyorsanız eğer, kendi ihtiyaçlarınızı es geçtiğiniz anlamına gelir. Bu rüyayı görme sebebiniz ise kendinize yönelmeniz gerektiğini rahatlamanız gerektiğini de vurgular. Aslında sizi size göstermek ister.

Rüyanızda sevgiliniz tarafından aldatılıyorsanız

Görmüş olduğunuz rüyada sevgilinizden dolayı aldatılıyorsanız üzülmeyin güzel haberler alacaksınız. Bu demek oluyor ki, yeni başlangıca yeni yaşama da evlenme kararı alacağınıza işaret eder.

Rüyanızda kız arkadaşınız tarafından aldatılıyorsanız

Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, bazı sıkıntılar yaşayacaksınız ve kötü insanlarla tanışıp onların oyunlarına alet edileceksiniz. Rüyada aldatılıyor olmak, gerçek yaşantımızda da birileri tarafından aldatıldığımıza işarettir. 

Rüyanızda arkadaşınız tarafından aldatılıyorsanız

Arkadaşınızın size kötü bir haber vereceği anlamındadır. Rüya sahibinin insanlara erken güvenmesi sonucunda zarar gördüğüne ve bu huyundan vazgeçmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyanızda aldattığınız kişiyi görüyorsanız

Böyle bir rüya görüyorsanız kız veya erkek arkadaşından helallik olmasına yorulur. Bu rüyada aslında pişman olduğunuzun ve hatanızı düzeltebileceğiniz bir şansınızın olduğu anlamına gelir.

Rüyanızda sevgilisini aldatmak

Rüya sahibinin, partneri ile ilgili düşünceleri tereddütleri olduğu anlamına çıkar. Görmüş olduğunuz rüya ile birlikte partnerinizle ileriye doğru adım atıp atmamanız gerektiğini iyi düşünmeniz ve o kişinin doğru insan olup olmadığına karar vermeye yorulur. Bazı yorumlarda ise bu rüya ile birlikte partnerinize sıkıca sarılıp onunla bağlarınızın kuvvetlendiğine işaret edilir.

Rüyanızda evli bir kadının kocasını aldatması

Rüya sahibinin böyle bir rüya görmesi eşinden dolayı rahatsızlığa ve bıkkınlığa işarettir. Bazı yorumlarda ise bu rüya da eşinize hak ettiği değeri göstermeyip kalbini kırdığınıza yorulur.

Rüyanızda nişanlınızı aldatıyorsanız

Görmüş olduğunuz rüya nişanlınız ile evlenmeye ve mutlu yuva kuracağınıza işaret eder. Eğer rüyanızda aldatırken nişanlınıza yakalanıyorsanız, yapacağınız yanlış şeylerden dolayı aranızın açılmasına işaret eder.

Rüyanızda aldatılıp terk ediliyorsanız 

Bu sizin yaşamınızdaki saflık ve iyi niyetliliğinizi suiistimal edecek kişilerin olduğuna işaret eder. Bu rüya çevrenizdeki kişilerden kötülük göreceğinize ve sizin hakkınızda yalan yanlış bilgiler yayacağına delalettir. Bir nevi bu rüya kendinizi size zarar veren kişilerden kurtarmanız adına işarettir. 



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArkadaşSevgiliAldatmakAldatılmakDiyanerRüya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Usta klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti!
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
Minibüsün altında metrelerce sürüklenen kadının kulağı koptu
2021 lise stajyer öğrenci maaşı
2021 lise stajyer öğrenci maaşı

Popüler Haberler

Rüyada aldatılma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? aldatılma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini Deniz Can Aktaş canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisinin Nejat'ı Erol Ozan Ayhan'ın hayat hikayesi!
Hekimoğlu dizisinde Aysel Hemşire karakterini Dilan Serinyel canlandırıyor
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Barış Bağcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke’nin yer aldığı diziler
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Penti Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Engelli çalışanların emeklilik şartları nelerdir? 2020 Engelli çalışan emekli şartları
2022 Engelli ve Engelli Yakını Bakımı Maaşları Ne Kadar Oldu? 65 Yaş ve Engelli Aylığı Zam Sonrası Ne Kadar Oldu?
Ramazanda oruç tutulacak mı? Ramazan teravih namazları nasıl kılınacakl? Diyanet açıkladı
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 29 Aralık 2020 Salı
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.