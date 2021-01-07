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Ruhsat seri numarası nereden öğrenilir? E-Devlet kapısı sorgulama sistemi

E-Devlet sistemi üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Ruhsat seri numarası sorgulama da bu işlemlerden birisidir. Ruhsat seri numarası nedir? Araca kasko yaptırmak istenildiğinde karşılaşılan bu numara, sahibi olunan aracın bilgilerine EGM' nin ulaşabilmesini sağlayan bir numaradır. Detaylar merak edilmektedir.

07 Ocak 2021 Perşembe 23:22
Ruhsat seri numarası nereden öğrenilir? E-Devlet kapısı sorgulama sistemi
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Ruhsat seri numarası aracınıza kasko ya da trafik sigortası yaptırırken karşınıza çıkmaktadır.  Ruhsat seri numarasının diğer ismi trafik tescil belgesidir.

 Araçlara sigorta yaptırmak isteği üzerine araçla ilgili bilgilerin tek bir noktada toplandığı (hasar kayıtları ve sigorta bilgileri) çevrimiçi bir yer olan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER) EGM tarafınca 2010 senesinde hayatımıza dahil oldu. Bu sistem kapsamında araç bilgilerine, hasar kayıtlarına, kazaya karışma durumuna, borçlu olma durumuna, adına kayıtlı olunan kişi bilgilerine ve sigorta bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bu sistemde ruhsat seri numarası sıklıkla görülmektedir.

Ruhsat seri numarası ne?

Bu numara, sahibi olunan araca ait ruhsatta kayıtlı olan bilgilere EGM tarafınca ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu numara, ruhsatın ait olduğu kişiyi göstermektedir. 2 harf ve 6 rakam içermektedir.

Ruhsat seri numaraya, E-Devlet sisteminden ulaşmak da mümkündür. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Emniyet Adıma Tescilli Araç Sorgulama seçeneği seçilmelidir. Girilen sayfada öğrenilmek istenen aracın detay alanına tıklayarak numaraya ulaşılabilir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Ruhsat Seri NoE Devlet
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