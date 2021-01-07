Ruhsat seri numarası nereden öğrenilir? E-Devlet kapısı sorgulama sistemi

Ruhsat seri numarası aracınıza kasko ya da trafik sigortası yaptırırken karşınıza çıkmaktadır. Ruhsat seri numarasının diğer ismi trafik tescil belgesidir.
Ruhsat seri numarası ne?
Bu numara, sahibi olunan araca ait ruhsatta kayıtlı olan bilgilere EGM tarafınca ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu numara, ruhsatın ait olduğu kişiyi göstermektedir. 2 harf ve 6 rakam içermektedir.
Ruhsat seri numaraya, E-Devlet sisteminden ulaşmak da mümkündür. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Emniyet Adıma Tescilli Araç Sorgulama seçeneği seçilmelidir. Girilen sayfada öğrenilmek istenen aracın detay alanına tıklayarak numaraya ulaşılabilir.
Son Güncelleme: 07.01.2021 23:22