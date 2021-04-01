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Rojin isminin anlamı nedir? Rojin ismi kürtçe isim mi?

Türkiye'de sıklıkla rastlanan isimlerden birisi olan Rojin isminin anlamı merak edilmektedir. Binlerce kişinin kullandığı Rojin ismi Kürtçe kökenli bir isimdir ve iki farklı anlama gelmektedir.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:43
Rojin isminin anlamı nedir? Rojin ismi kürtçe isim mi?
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Türkiye’de 16.000 kadar kişinin kullandığı Rojin ismi Kürtçe kökenli bir isimdir. Türkiye’de en çok kullanılan 828.isim olarak bilinmektedir.

Rojin isminin anlamı nedir?

Kürtçe kökenli olan Rojin isminin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birisi sahip alan anlamı iken diğeri ise gün ışığı manasına gelmektedir.

Rojin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

Rojin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.

Rojin ismindeki kişilerin özellikleri nedir?

Rojin ismine sahip kişiler genellikle biraz asabi kimselerdir. Ayrıca başarılı, hırslı ve zeki kişilik özellikleri bulunmaktadır. Rojin ismine sahip olan kişiler yetenekli, el becerileri gelişmiş, etkileyici, detaylara dikkat eden, gururuna fazla önem veren, eleştiriden pek hoşlanmayan ve prensiplerinden ödün vermeyi sevmeyen kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:43
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Anahtar Kelimeler:
RojinIsmi
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