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Rojbaş ne demek, anlamı nedir? Rojbaş hangi dilde bir kelimedir?

Rojbaş kelimesi ne anlama gelmektedir? Rojbaş hangi dilde kullanılan bir kelimedir? Rojbaş ne demektir? Twitter’da gündeme gelen Rojbaş kelimesinin anlamı?

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:02
Rojbaş ne demek, anlamı nedir? Rojbaş hangi dilde bir kelimedir?
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Hemen hemen hepinizin sosyal medya hesapları vardır. Buralardan gündemi takip etmek için de Twitter platformunu sıklıkla kullanırız. Son günlerde Twitter’da öne çıkanlar veya gündemdekiler olarak Rojbaş kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Rojbaş ne demek? Rojbaj hangi dilde kullanılan bir kelimedir?

Rojbaş ne anlama geliyor

Kürtçe kökenli olan Rojbaş kelimesi ‘Günaydın ya da Tünaydın’ anlamlarına gelmektedir. Kelimenin okunuşu da yazıldığı şekilde Rojbaş’tır.

Kürtçe kökenli olan Rojbaş sadece günaydın anlamına gelmez beraberinde bir çok kelime de günaydın söylemleri yer alır onlardan bir kaçı şu şekildedir; Beyanîbaş, Rojbixêr, Sibehxêr ve Roja we bi xêr be. En çok kullanılan kelime Rojbaş’tır. Roj, gün ve güneş anlamında Baş ise iyi anlamına geliyor. Ve kürtçe de Rojbaş yani günaydın olarak söylenen bir kelimedir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:02
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Anahtar Kelimeler:
RojbaşGünaydınKürtçe
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