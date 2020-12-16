Rojbaş ne demek, anlamı nedir? Rojbaş hangi dilde bir kelimedir?

Hemen hemen hepinizin sosyal medya hesapları vardır. Buralardan gündemi takip etmek için de Twitter platformunu sıklıkla kullanırız. Son günlerde Twitter’da öne çıkanlar veya gündemdekiler olarak Rojbaş kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Rojbaş ne demek? Rojbaj hangi dilde kullanılan bir kelimedir?

Rojbaş ne anlama geliyor

kökenli olan Rojbaş kelimesi ‘ya da Tünaydın’ anlamlarına gelmektedir. Kelimenin okunuşu da yazıldığı şekilde Rojbaş’tır.

Kürtçe kökenli olan Rojbaş sadece günaydın anlamına gelmez beraberinde bir çok kelime de günaydın söylemleri yer alır onlardan bir kaçı şu şekildedir; Beyanîbaş, Rojbixêr, Sibehxêr ve Roja we bi xêr be. En çok kullanılan kelime Rojbaş’tır. Roj, gün ve güneş anlamında Baş ise iyi anlamına geliyor. Ve kürtçe de Rojbaş yani günaydın olarak söylenen bir kelimedir.

