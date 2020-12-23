Rockstar Games GTA 6'yla ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı!

Dünyanın en çok oynanan oyunların başında gelen GTA 5’in yapımcı firması Rockstar Games GTA 6’ya ilişkin ortaya konan iddialar sonrasında önemli bir açıklamada bulundu. Dev firmadan GTA 6’ya yönelik yapılan ilk açıklama olarak tarihe geçen duyuruda oyunla ilgili ayrıntılara yer verildi.

GTA 6’ya ilişkin ilk resmi açıklama geldi!

Rockstar tarafından yapılan resmi açıklamada oyunculara farklı bir oyun deneyimi sunulacağı ve GTA 6’da hikaye modunun yer alacağı ifade edildi. Diğer yandan GTA Online’nin gelişeceğini ve daha da büyüyeceğinin söylendiği açıklamada, online bölümünde oyuncuların yalnız başlarına yapabilecekleri görevler de olacağı aktarıldı.

Açıklamalar kapsamında başka bir ayrıntıya yer verilmemesine karşın, GTA 5’e göre çok daha gelişmiş ve büyük bir harita ile karşılaşılacağı tahmin edilenler arasında yer alıyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Milyonlarca oyuncu tarafından beklenen Rockstar Games’in yeni oyunu GTA 6’nın ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak yapılan tahminlere göre oyun 2022 ile 2023 senesi arasında oyuncularıyla buluşacak.