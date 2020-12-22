RNA nedir? RNA tanımı ve özellikleri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Covid-19 virüsünde görülen mutasyon durumu RNA virüslerinde olan bir durum. Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamasında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın ortaya çıktığından beri gen mutasyonunun düzenli taramasının yapıldığına değindi. Bakan Koca’nın bu açıklamalarından sonra vatandaş RNA ile alakalı merak ettiği konuları araştırmaya başladı.

Ribo Nükleik Asit (RNA) nedir?

Bir nükleik asit olan RNA, nükleitlerden oluşur ve bir polimerdir. Birçok önemli biyolojik rol oynayan RNA’nın her nükleotiti bir azotlu baz, bir riboz şeker ve de bir fosfatın bir araya gelmesi ile oluşur. RNA aynı zamanda DNA’da taşınan genetik bilginin proteine çevrilmesi işleminde birçok farklı süreçte yer alır.

Mesajcı RNA, RNA tiplerinden biri olarak bilinmektedir. Bu RNA çeşidi DNA’daki veriyi ribozoma taşır. Ribozom ise protein sentez yeridir. Ribozomal RNA, ribozomun önemli kısmını oluşturur. Protein sentezinde kullanılmak için aminoasitlerin taşınmasında ise RNA devreye girer. RNA’nın farklı şekilleri ise genlerin ne kadar aktif olduğunu düzenlemeye yarar.

RNA, DNA’ya çok benzerdir. Bu ikisi arasında yapısal farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklardan birisi ise hücre içindeki durumlarıdır. DNA, hücre içinde çift zincirli iken RNA ise tek zincirlidir. Diğer bir farklılıkları DNA’da deoksiriboz varken, RNA nükleotitlerinde riboz vardır. DNA, alkali durumlarda kararlı ve sabittir. RNA ise öyle değildir.