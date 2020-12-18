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Rize'de taziyede koronavirüs kapan aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Korona virüs hastalığı can almaya devam ediyor. Rize'de daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiği aynı aileden 1 kişi daha hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

18 Aralık 2020 Cuma 18:30
Rize'de taziyede koronavirüs kapan aileden 6 kişi hayatını kaybetti
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Korona virüs hastalığı can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rize'de 5 kişinin hayatını kaybettiği aynı aileden 1 bir kişi daha hayatını kaybetti.

İstanbul'da hayatını sürdüren Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç hastalık semptonlarını gösterince hastaneye başvurdu ve baba- oğula koronavirüs testi yapıldı. TEst sonuçlarının pozitif çıkması sonucu baba hastaneye yatırıldı oğul ise tedavisi için evine gönderilmişti. Evde korona virüs tedavisi devam eden Burak Genç 6 kasım günü aniden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Oğlunu kaybedeb baba Muhammet Genç'in durumu dahada ağırlaştı ve babada yaşam savaşını oğlundan 6 gün sonra kaybetti ve baba oğul yan yana toprağa verildi.

Daha sonraki süreçte Genç ailesinden Bünyamin Genç 1 Aralık tarihinde, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık tarihinde ve son olarak 58 yaşındaki Ali genç ise 11 aralık tarihinde koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

AYNI AİLEDEN 6.KİŞİDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün ise 11 Aralık tarihinde hayatını kaybeden Ali Genç'in kardeşi 53 yaşındaki Fatma Duman'da hayatını kaybetti. Diğer yandan Genç ailesinin 6 ferdinin daha hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. 

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Korona virüs tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:30
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsRize
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