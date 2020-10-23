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Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti

Rize’de kızı ile babası 8 saat arayla hayatlarını kaybetti.

23 Ekim 2020 Cuma 17:02
Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti
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Rize’nin Pehlivantaşı mahallesinde 68 yaşlarında olan Rizeli İlyas Demirci bundan 6-7 gün önce budamak için çıktığı ağaçtan aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam beyin kanaması geçirebilir riskine karşı hastanede gözetim altına alınırken yanında refakatçı olarak kalan 40 yaşındaki kızı Songül Akgün hastanede kaldığı 3. Gün fenalaşarak bayıldı. Genç kadına yapılan müdahale sonucunda beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.


 

Yoğun bakıma alınan talihsiz kadın 5 gün verdiği yaşam mücadelesinin kaybederek hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altında olan baba İlyas Demirci ise kızından sadece 8 saat sonra hayatını kaydetti. Bu ard arda gerçekleşen ölüm haberi ise tüm sevenlerini derinden etkiledi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:02
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Anahtar Kelimeler:
BabaKızıRize
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