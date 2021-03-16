Rize'de kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Üzücü olay dün Rize Ardeşen'de yaşandı.

ilçedeki hayatını sürdüren İslam ailesinin küçük kızı Ada İslam haftasonu karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirildi.

Ortaokul 6.sınıf öğrencisi olan Ada'nın durumu gittikçe ağırlaştı ve hastanedeki doktorların tüm çaba ve müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Ada İslam'ın bugün açıklanan otopsi raporunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Küçük kızın cenazesi Pazartesi günü ilçede toprağa verildi.