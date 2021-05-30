Rize'de iş makinası çarpan adam hayatını kaybetti!

-Artvin Havalimanı inşaatında çalışan iş makinası operatörü bir işçiye çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan olay Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkiinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı alanında yaşandı. Ö.K. (50) yönetimindeki silindir operatörün manevra yaptığı sırada alanda bulunan Engin Bal’a (34) çarptı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Engin Bal olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. İş makinası çarpması sonucu ağır yaralanan Engin Bal kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili silindir operatörü Ö.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.