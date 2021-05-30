İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Rize'de iş makinası çarpan adam hayatını kaybetti!

Rize'nin Pazar ilçesinde yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında silindir makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:18
Rize'de iş makinası çarpan adam hayatını kaybetti!
Takip Et:

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında çalışan iş makinası operatörü bir işçiye çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan olay Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkiinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı alanında yaşandı. Ö.K. (50) yönetimindeki silindir operatörün manevra yaptığı sırada alanda bulunan Engin Bal’a (34) çarptı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Engin Bal olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. İş makinası çarpması sonucu ağır yaralanan Engin Bal kaldırıldığı hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili silindir operatörü Ö.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rizeİş KazasıRize-Artvin Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 30 Mayıs 2021 Pazar
Emre Çolak'tan imza geldi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?
Takip: İstanbul filmi konusu ne? Takip: İstanbul filmi oyuncu kadrosu? Takip İstanbul filmi konusu ve fragmanı
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Anadolu otoyolunda kaza: İki otobüs çarpıştı 8 yaralı var
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Son dakika: Karantina süreleri uzatıldı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Çiftçilere tarım kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2021 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Maraşlı 20. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.