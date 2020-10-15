Rize'de inanılmaz olay!

Rize Piriçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş sokaktan gelen sesleri dinlediğinde seslerin rögardan geldiğini anlayarak rögarın yanına gittiğinde bir şok yaşadı. Rögar kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan seyyar satıcı hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olayın geçtiği yere gelen yetkililer kapağı kapak altında bulunan 30 yaşlarındaki E.D.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Rögar altına nasıl girildiği sorulan genç adan tanımadığı 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek dere yatağından rögara girip şehir merkezine kadar yürüdüğünü söyledi.

"Beni kaçırdılar" dedi yardım istedi

Olaya tanıklık eden seyyar satıcı ise sokakta kestane satarken sesler duyduğunu ve dikkatli dinlediğinde sesin rögar kapağı altından geldiğini söylerken kurtarın beni diye seslenen bir kişiyi duyunca hemen yetkilileri aradığını ifade etti.

Caddede bulunan rögar kapağının altından çıkarılan E.D. kontrol amaçlı devlet hastanesine kaldırılırken polis olay ile soruşturma başlattı. Olayı gören vatandaşlar ise tekrar rögar kapağını açarak başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiler.

