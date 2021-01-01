İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Rize'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Yılın son gününde Rize Fındıklı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi can verirken,2 kişi yaralandı.

01 Ocak 2021 Cuma 00:59
Rize'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
Takip Et:

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası Rize Fındıklı ilçesinde meydana geldi.

İlçe merkezinde Zafer Bayraktar isimli sürücünün kullandığı araç, yolda seyir halindeyken aniden kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk kontrollerde araç içinde bulunda 23 yaşındaki Nuri Özdemir hayatını kaybetti.

Araç sürücü Zafer Bayraktar ve araçta bulunan Osman Yılmaz ise kazada ağır yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RizeTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Popüler Haberler

Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
2021 Bekçi alımı yapılacak mı? Kaç bekçi alınacak?
Süt parası en geç ne zaman alınır? Süt parası e-devletten nasıl sorgulanır?
Kuzey Yıldızı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2021 Milli Piyango büyük ikramiye talihlisi belli oldu mu, kime çıktı?
Altın ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 1 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 1 Ocak 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 1 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 1 Ocak 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
İşsizlik maaşları Kurban Bayramından önce yatırılacak mı? Çalışma Bakanlığı'nın İŞKUR kurban bayramı 2020 ödeme planı
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
TOKİ para iadesi ödemeleri ne zaman yapılacak, ödemeler ertelendi mi?
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları
2021En etkileyici yeni yıl ve yılbaşı kutlama mesajları
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? Koltuk altı kararması geçer mi?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Ocak 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.