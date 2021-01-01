Rize'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası Rize Fındıklı ilçesinde meydana geldi.

İlçe merkezinde Zafer Bayraktar isimli sürücünün kullandığı araç, yolda seyir halindeyken aniden kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk kontrollerde araç içinde bulunda 23 yaşındaki Nuri Özdemir hayatını kaybetti.

Araç sürücü Zafer Bayraktar ve araçta bulunan Osman Yılmaz ise kazada ağır yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.