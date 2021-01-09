Rize'de dehşet olay! Saatlerce demir boruyla dövdüler

Rize'nin İyidere ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi.Öğrenilenlere göre 3 kişi husumetli oldukları İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormanlık araziye kaçırarak saatlerce demir boru ile dövdüler.Gelen bilgilere göre Kavalcı'yı darp eden 3 kişiden birinin akrabası olduğu diğer 2 kişinin ise inşaatlarda çalışan ve Rize'ye il dışından gelen kişiler olduğu öğrenildi.

İlker Kavalcı'yı demir boruyla dövdükten sonra otomobilin bagajına koyarak İlçe merkezine bırakmaya çalışan 3 kişi Kavalcı'yı bırakırken bölgeden geçen polis ekipleri tarafından farkedilince yakalandılar.Kötü bir şekilde darp edilen Kavalcı hastaneye kaldırılırken şüpheli 3 kişi yakalanarak sorgu için emniyete götürüldü.