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Rize'de çıkan yangında toplam 7 ev tamamen yandı

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:09
Rize'de çıkan yangında toplam 7 ev tamamen yandı
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Rize İkizdere ilçesinde meydana gelen yangın ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladığı belirtildi. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 7 hane yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını belirterek yüreklere su serpti.

Yaptığı açıklamada  İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yaşanan yangını kontrol altına almaya çalıştığı bilgisini verdi. Toplamda 7 evde yangın çıktığı ve çıkan yangınların diğer çevre evlere sıçramaması için soğutma çalışmalarının başladığı haberlerini verdi. Yaşanan bu olay ile ilgili tek tesellilerinin can kaybının yaşanmamış olduğu ifadelerini kullandı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ettiği ve yangının kontrol altına alındığı gelen bilgiler arasında.



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
RizeİkizdereYangın
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