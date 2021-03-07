Rize'de beton mikseri tır ile çarpıştı: 1 ölü

Rize’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan bir beton mikseri devrilirken yol kenarında bulunan bir tır ile çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Merkez belde Salarha Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Keren Yılmaz adlı kişinin yönetimindeki bir beton mikseri bir anda sürücü hâkimiyetinden çıkarak devrildi. Devrilme sırasında park haline bulunan bir tır ile çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada sürücü Kerem Yılmaz hayatını kaybetti.

Öte yandan yaşanan olayda 2 kişi yaralı olarak kurtulurken yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

