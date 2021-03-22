Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

Rize’de meydana gelen acı olayda edinilen bilgilere göre kedisine ait bir hobi atölyesi olan 79 yaşındaki Yerişan Öztürk atölyesinde çalıştığı sırada bir anlık bir dalgınlık ile atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Atkısının matkaba dolanması ile birlikte matkapla beraber yere düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Öztürk’ün yapılan ilk incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın ilk belirlemede boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olay il ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

