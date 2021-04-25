İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Rize’de arazi yüzünden çıkan kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Rize merkeze bağlı bir köyde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavga karnından vurulan 45 yaşındaki Selmani Arıcan hayatını kaybetti.

25 Nisan 2021 Pazar 02:05
Rize’de arazi yüzünden çıkan kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı bugün Rize'ye bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Rize'ye bağlı bir köyde yaşayan 45 yaşındaki Selmani Arıcan ile aynı köyde hayatını sürdüren B.A isimli kişi arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen B.A yanında taşıdığı silahını çekti ve Arıcan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Selmani Arıcan  ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı. 

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler yaralı iki kişiyi yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurşunların etkisiyle kanından yaralanan Selmani Arıcan hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı B.A. ise jandarma tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 02:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RizeSelmani ArıcanArazi Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101 Market 29 Nisan 2021 Perşembe Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler kataloğu
A 101 Market 29 Nisan 2021 Perşembe Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler kataloğu
Homunculus film oyuncuları ve konusu
Homunculus film oyuncuları ve konusu
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama

Popüler Haberler

Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Nisan 25 Pazar
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Nisan 2021
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Nisan 2021
İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.