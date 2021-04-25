Rize’de arazi yüzünden çıkan kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı bugün Rize'ye bağlı bir köyde yaşandı.
Gelen bilgilere göre Rize'ye bağlı bir köyde yaşayan 45 yaşındaki Selmani Arıcan ile aynı köyde hayatını sürdüren B.A isimli kişi arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen B.A yanında taşıdığı silahını çekti ve Arıcan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Selmani Arıcan ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Son Güncelleme: 25.04.2021 02:05