Rize’de arazi yüzünden çıkan kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı bugün Rize'ye bağlı bir köyde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Rize'ye bağlı bir köyde yaşayan 45 yaşındaki Selmani Arıcan ile aynı köyde hayatını sürdüren B.A isimli kişi arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen B.A yanında taşıdığı silahını çekti ve Arıcan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Selmani Arıcan ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler yaralı iki kişiyi yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurşunların etkisiyle kanından yaralanan Selmani Arıcan hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı B.A. ise jandarma tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.