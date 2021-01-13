Rize askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerliğe hazırlanan gençler askerlik sürecine ilişkin bilgileri askerlik şubelerinden alabiliyor. Ülkemizin her ilinde askerlik şubelere vardır. Her ilin birçok noktasında yer alan askerlik şubelerine gidilerek askerlik sürecine ilişkin detaylar öğrenilebilir.

Öte yandan askerliği tecilli olan ancak tecili bozdurmak isteyenlerde askerlik şubelerine giderek tecillerini bozdurabilir. Askerlik şubeleri 81 ilin birçok noktasında bulunur. Hemen hemen her ilde ortalama 10 12 tane askerlik şubesi bulunur. Askerlik şubeleri askerlik işlemleri bu süreçte yaşanacak her durumla ilgili başvuru yapılabilecek kurumdur. Rize ilinde 12 adet askerlik şubesi bulunur. Bu şubelerin adres ve iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

RİZE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

ÇAMLI HEMŞİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kirazlık Mah. No:10 Pazar/Rize

Tel: 0 464 612 10 29

Faks: 0 464 612 10 30

pazar_as_sb@msb.gov.tr

ÇAYELİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

DEREPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

FINDIKLI

Adres: Kirazlık Mah. No:10 Pazar/Rize

Tel: 0 464 612 10 29

Faks: 0 464 612 10 30

pazar_as_sb@msb.gov.tr

GÜNEYSU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

HEMŞİN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kirazlık Mah. No:10 Pazar/Rize

Tel: 0 464 612 10 29

Faks: 0 464 612 10 30

pazar_as_sb@msb.gov.tr

İKİZDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

İYİDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

KARDEŞEN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kirazlık Mah. No:10 Pazar/Rize

Tel: 0 464 612 10 29

Faks: 0 464 612 10 30

pazar_as_sb@msb.gov.tr

KALKANDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Eminettin Mah .Atatürk Cad. No:203 Merkez/Rize

Tel: 0 464 213 00 04

Faks: 0 464 213 16 77

rize_as_sb@msb.gov.tr

PAZAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kirazlık Mah. No:10 Pazar/Rize

Tel: 0 464 612 10 29

Faks: 0 464 612 10 30

pazar_as_sb@msb.gov.tr