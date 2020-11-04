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Rıza Bey apartmanı nerede? İzmir Rıza Bey Apartmanı adres bilgileri

İzmir' de yaşanan acı depremin ardından arama ve kurtarılma çalışmaları hâlâ devam etmektedir. Yıkılan apartmanlardan biri ise Rıza Bey Apartmanı oldu. İşin en üzücü tarafı ise binanın 8 sene önce depreme karşı uyarı almasıydı. Bunun üzerine okuyucular Rıza Bey apartmanının adresini merak etmektedir. İşte detaylar...

04 Kasım 2020 Çarşamba 02:07
Rıza Bey apartmanı nerede? İzmir Rıza Bey Apartmanı adres bilgileri
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İzmir’ de meydana gelen deprem nedeni ile bir çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği enkazlar ise Türkiye’ nin gündemi haline geldi. Kurtarma çalışmalarının hâlâ devam etmekte olduğu bu enkazların nerede olduğu, yani yıkılan binaların adresleri okuyucular tarafından merak edilmekteydi. İzmir’ de yıkılan apartmanlardan birisi de Rıza Bey apartmanıdır.

 

İzmir’ de Yıkılan Rıza Bey Apartmanı Neresidir

İzmir şehirinin Seferhisar ilçesinde ve ilçenin çevresinde yaşanmış olan 6.6 büyüklüğünde deprem nedeni ile tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı, Bayraklı ilçesinde yer almaktadır. Rıza Bey’ in görüntüleri ise drone aracılığı ile görüntülenmiştir. 19 saattir Rıza Bey Apartmanı’ ndan geriye kalan enkazda, kurtarma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülmeye devam ediyor.

 

Rıza Bey Apartmanı’ nın Adresi Paylaşıldı


Aslı Kulalı olan bir iş adamı olan Reha Gidiş’ in eşi olan Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş’ in yaşanan depremin ardından Bayraklı’ da yer almakta olan bir enkazın altında oldukları öğrenildi. Gidiş ailesini tanıyanlar ise, enkazın altında kalmış olan anne ve kıza ulaşabilmek amacı ile, ailenin yaşadığı Rıza Bey Apartmanı’ nın adresini sosyal medya üzerinden paylaştı.

 

Paylaşımı yapılan mesajlarda ise ailenin bulunduğu enkazın adresi: Mansuroğlu Mahallesi,  283/ 13 Sokak, Rıza Bey Apartmanı İzmir/Bayraklı.

 

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 02:07
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