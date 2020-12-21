Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?

Ritüel kişi tarafından kutsallaştırılmış davranışlara denir. İnsanlar sosyal hayat içerisinde birçok alışkanlıkları benimser ve bu otomatik olarak istemsiz olarak yapılır. Bunun yanı sıra bazı durumlarda insanlar yaptıkları bir davranışı, eylemi benimser ve bunu sürekli olarak istedikleri anda yapar. Bu durumlara genel olarak ritüel denir.

Oyuncular, sporcuların yaptığı ve kendilerine şans getirdiğine inandığı birçok ritüeli vardır. Sosyal hayat içerisinde birçok kişinin de buna benzer ritüelleri bulunuyor. Ritüel bir dini inanç değildir, bir alışkanlık olarak ifade edilebilir.

Ancak son günlerde ritüellerin günah olabileceği tartışılmaya başlandı. Dini bilgilere ve uzman görüşlerine bakıldığında ritüel, totem gibi davranışlar Allah’a iman yerine doğaya ve hayvanlara veya başka bir nesneye inanç edilmesi olarak görülür ve bu İslam dinine göre sakıncalıdır. Bu nedenle Müslümanların bu tür davranışların yerine Allah’a iman etmeleri ve yönelmeleri istenmektedir.