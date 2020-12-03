Riskli yapı nasıl tespit ve şikayet edilir? Riskli yapı şikayet başvuru formu

2021 Yılı Riskli Yapılar Nereye Şikayet Edilir? Şikayet Başvuru Formu!

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında pek çok insanın aklında "Riskli yapılar nasıl tespit edilir? Riskli yapı tespiti için başvuru nasıl yapılır?" gibi sorular bulunmaktadır. İşte 2021 yılı riskli bina şikayet başvuru formu...

Riskli Yapı Şikayet Başvuru Formu

Ege Denizi açıklarında yaşanan 30 Ekim tarihindeki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi, insanlara deprem diye bir gerçeğin olduğunu yeniden hatırlattı. Malesef ki deprem gerçeğiyle yüzleşen insanlar, yüzlerce kişinin yara aldığı, onlarca binanın yıkıldığı ve yapıların hasarlar aldığı deprem sonrasında riskli binalarda oturuyor muyuz diye korktular. 1999 depreminden önce yapılan binalarda oturanlar ve binaların sahipleri, kentsel dönüşüm olmasını ve kentsel dönüşümle birlikte evlerinin yenilenmesi talebinde bulundular. Peki yapıların riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Riskli Yapıların Tespiti

Binaların risk tespiti için, hızlı, orta ve kapsamlı testler yapılabilmektedir. Binaların deprem risk analizlerini yapan firmalar, binaların kolonlarından demir ve karot öneği alaırlar ve yapının riskli olup olmadığını bu şekilde ölçerler. Bununla beraber hızlı tetkik yöntemleri ile de binanın dayanıklılığı ölçülebilmektedir.

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu

Riskli Bina İhbar Hattı

Risk tespit başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisansa sahip kurum ve kuruluşlara tapuları ve kimlikleri ile birlikte gidip başvuru yapabilirler. Lisanslı kurum ve kuruluşların neler olduğunu öğrenmek isteyen insanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne gidebilirler.

İzmir depremi sonrasında vatandaşlar depremle alakalı olan pek çok konuda duyarlı olmaya başladı ve bu konu doğrultusunda önlemler alındı. Deprem sonrasında pek çok riskli yapı olduğuna dair ihbarlar gelmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Alo 181" çağrı merkezine yapılan, riskli bina çağrıları hızlandı. Riskli bina ihbarı için DASK Alo 125 aranabilir ya da Dask.gov.tr adresinde bulunan "Online Hasar İşlemleri" seçeneğinden, DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi veya Acentesi'ne ihbar edilebilmektedir.

İşte Riskli Bina Şikayet Başvuru Formu