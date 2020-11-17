Riskli Yapı Bina Kartı nasıl alınır? Riskli Yapı Bina Kartı başvuru detayları

TBMM, afete riski taşıyan alanların dönüştürülmesine ilişkin yasayı değiştiren bir yasa tasarısını TBMM’ye sundu. Komisyonda müzakere edilen tasarı ile birlikte riskli binalara bina girişlerinde açıkça görülebilecek "Riskli yapı bina kartı” verilecek.

Riskli Yapı Bina Kartı başvuru!

Tehlikeli alan içindeki veya dışındaki ekonomik ömürlerini sonlandıran veya çökme veya ciddi hasar riski taşıyan yapıları tanımlamak için ilmi ve teknik veriler kullanılmalıdır.

Yasal ve teknik gereklilikleri veya bu binaların kullanımına bakılmaksızın verilen izinleri karşılamayan binaların inşası ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu durum karşısında "riskli yapı bina kartı" uygulaması, vatandaşların korunacak yapı bilgilerini daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayacak, böylelikle ileride meydana gelenve benzeri doğal afetler durumunda can kayıpları en aza indirilecektir.

Üçüncü şahıslar ayrıca, binanın neden tehlikeli bina grubuna girdiğine ve bina girişinde ne kadar depreme dayanıklı olduğuna ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere "riskli bina yapı kartı" nı açıkça görünecek bir yere monte edilmesiyle risk altındaki binalar hakkında bilgi edinebilirler.