Riskli bina nasıl tespit ediliyor? Riskli bina ihbar hattı telefon numarası

Deprem bölgesi olan Türkiye'de birçok konut 17 Ağustos Depremi'nden önce yapıldı. Özellikle büyük bir depremin beklendiği Marmara bölgesinde milyonlarca apartman tehlikeli bina grubunda yer alıyor. vatandaşlar bu sebeten dolayı riskli bina tespiti uygulamak istiyor.

Riskli bina hattı telefon numarası

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilimizde meydana gelen deprem afetinden sonra Ülkemiz deprem afeti ile yeniden karşı karşıya kaldı. 1999 tarihinden önce inşaatı yapılmış olan apartmanlarda ikamet edenler hasarlı yapı tespitini gerçekleştirmek için hereket geçtiler.

Bina risk tespiti 2021

Riskli bina tespiti başvuru

Öte yandan bina hasar Tespiti yaptırmak için kat sahiplerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile de tespit yapılabiliyor. Riskli konutların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterlidir. Lisanslı müesseseleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz.Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.İnceleme sonucunda riskli olduğu belirlenen binalar, 10 iş günü içinde Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü’ne ve Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildiriliyor. Binaya ‘riskli yapı’ şerhi işleniyor ve ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.

Riskli konut ihbarı için Bakanlık tarafından bir telefon hattı kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181'e konu hakkında her türlü görüşü iletebiliyor. hasarlı bina ihbarı için DASK Alo 125'i arayabiliyorsunuz ya da Dask.gov.tr'de bulunan ONLİNE HASAR İŞLEMLERİ adımından, DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesine ihbar edebiliyorsunuz.

Riskli yapı tespiti itiraz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,lisanslı kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlikle başvuru yapılabiliyor. Lisanslı müesseseler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden sorgulunabiliyor.