Risk haritasında Uşak dikkat çekti

Yapılan açıklamalara göre, koronavirüs risk haritasının detayları paylaşıldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı haritada Uşak dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan Uşak, eğlenceli yorumlar aldı.
03 Mart 2021 Çarşamba 15:40
Takip Et:
Risk tablosunun açıklanmasının ardından, tabloda Uşak dikkat çekti. En yüksek risk grupları arasında yer almayan Uşak, sosyal medya da en konuşulan şehirlerden biri oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.