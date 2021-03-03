İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Risk haritasında Uşak dikkat çekti

Yapılan açıklamalara göre, koronavirüs risk haritasının detayları paylaşıldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı haritada Uşak dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan Uşak, eğlenceli yorumlar aldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:40
Risk haritasında Uşak dikkat çekti
Takip Et:

Risk tablosunun açıklanmasının ardından, tabloda Uşak dikkat çekti. En yüksek risk grupları arasında yer almayan Uşak, sosyal medya da en konuşulan şehirlerden biri oldu.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UşakRisk HaritasıKORONAVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika!
Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika!
Hafta sonu kısıtlaması hangi illerde kalktı? Koronavirüs risk haritası renkleri ve anlamları
Hafta sonu kısıtlaması hangi illerde kalktı? Koronavirüs risk haritası renkleri ve anlamları
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?

Popüler Haberler

İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
Hangi illerde okulların açılması onaylandı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime hangi sınıflar katılacak?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
Kısıtlamaların kalktığı düşük riskli iller hangileri? Düşük ve orta riskli şehirler listesi
Yüksek risk taşıyan iller hangileri? Hangi şehirler riskli? İşte yüksek risk taşıyan illerin listesi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illeri açıkladı
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Netflix’te ödeme bilgileri ve kredi kartı bilgileri nasıl değiştirilir?
Seç markette 19-25 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Ölümünden 47 yıl geçen İsmet İnönü saygıyla anılıyor
Vuslat Enes kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Seyit Yaran Rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? TS FB maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan'ın biyografisi
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Yozgat'ta Millet Bahçesi Projesi için adımlar atıldı! Millet Bahçesinde neler olacak? Ne zaman kullanıma açılacak?
71. Berlin Film Festivali'ne çevrimiçi şekilde başlandı! Festival'in tarihleri ve detayları neler?
Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 İlayda Şeker biyografisi
Survivor 2021 yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay nereli,kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.