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Rhian Sugden reklam çekiminde verdiği pozlar yürek hoplattı

Portekiz'li futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi İngiliz model Rhian Sugden reklam çekiminde verdiği pozlarla yürekleri hoplattı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:53
Rhian Sugden reklam çekiminde verdiği pozlar yürek hoplattı
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Portekiz'li  futbol yııldızı Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi İngiliz model Rhian Sugden verdiği olaylı pozlara yenisini ekledi.

İngiliz model Rhian Sugden tam bit Türkiye hayranı. Geçtiğimiz yıllarda evlenen güzel model balayı için Antalya'yı seçmiş ve tatilinde yaptığı paylaşımlarıyla türk takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.

Ünlü model daha sonra ki senelerde tatil için ülkemizi seçmiş ve akdeniz kıyılarında tatilini geçirmişti.

34 yaşındaki İngiliz model bu sefer de ünlü bir iç çamaşırı markasının tanıtım çekimlerinde poz verdi.Güzel yıldızın verdiği pozlar görenlerin yüreklerini hoplatan cinstendi.

Güzel model Rhian Sugden çekimlerde verdiği pozları sanal alemde takipçileriyle paylaştı ve kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte güzel modeli o çok özel pozları;



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:53
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Rhian SugdenRhian Sugden PaylaşımıRhian Sugden Tatil Paylaşımları
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