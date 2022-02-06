Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü

Revolver silahının icat edilme öyküsü

XVI. yüzyıla ait bir Avrupa cadı olan toplu tabanca, özellikle fitili savunma silahlarına uygulanarak, üst üste birkaç el ateş etmeyi mümkün kıldığı gibi, doldurma kolaylığı da sağladı. Ardından diğer silahlarda da yaygın hale geldi ve ağız kapçığının buluşundan sonra, ateşleme sorunu olmadığı için daha da yaygınlaştı. 1836 yılından sonra revolveri ilk gerçekleştiren, Amerikalı Samuerl Colt oldu. Revolverin çalışma düzeni, bir çok yuvası olan bir silindirin, bir ekseni çevresinde dönmes, esasını temel alır. Döniş hareketi, yuvalardan birini her defsında namlunun karşısına getiri ve mermi uradan çıkar.