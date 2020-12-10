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Resulayn haritadaki yeri nerededir? Resulayn bölgesi kimin kontrolündedir?

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Resulayn'ın haritadaki yeri ve bölgenin kimin kontrolünde olduğu araştırılıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:44
Resulayn haritadaki yeri nerededir? Resulayn bölgesi kimin kontrolündedir?
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Barış Pınarı Harekatı bölgesi sınırları içerisinde Resulayn’a saldırı gerçekleşti. Yaklaşık 55 bin nüfuslu Resulayn, Suriye’de bir şehirdir. Birçok kesime ev sahipliği yapan Resulayn’ın Ceylanpınar’a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Resulayn nerede?

Resulayn, Hasiçi Valiliğine bağlı bir Suriye kentidir. 360 m yükseklikte bulunan şehir,  55.247 nüfusa sahiptir ve kentte Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin sınır kenti Ceylanpınar’a bitişi sınır kapısı vardır.

Resulayn’ın tarihçesi

Ras el-Ayn bölgesi, Yukarı Mezopotamya’nın Neolitik çağ kentlerinden biridir. Kent, yıllar içerisinde Sikkan, Rhesaina ve Theodosiopolis isimlerini aldı. Sasaniler şehri yeniden kurmadan önce iki kez yok edilmiştir. Kent terk edilince şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürülerek yeniden inşa edildi. Tamerlane, 14.yüzyılın sonunda kenti ele geçirinceye kadar Süryani Ortodoks Hristiyanları için önemli bir alan olmuştur. Orta çağda Müslüman hanedanlar arasındaki savaşlara sahne olan kent, Bizans tarafından 942 yılında basılmış ve Timur tarafından yağmalanmıştır.

Resulayn’da iç savaş

Resulayn 2013 yılının Ocak ayında YPG’nin eline geçti. Aynı yılın Temmuz ayında, PYD ve El Nusra Cephesi ile Gureba El Şam birlikleri arasındaki çatışmalardan sonra kent, PYD tarafından ele geçirildi. Kent 27 Temmuz tarihinde IŞİD’in eline geçmiş, PYD’liler sınır kapılarından atılmış ancak kısa süre sonra yeniden PYD’nin eline geçmiştir. Rojava’nın fiili özerk bölgesinde yer alan şehrin, 21 Ocak 2014 tarihinde Cezire Kantonu’na bağlandığı açıklanmıştır. 9 Ekim 2019 tarihinde ise TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla birlikte Suriye Ulusal Ordusu ile Resulayn YPG’den temizlenmiştir. 12 Ekim itibarıyla da Milli Savunma Bakanlığı tarafından kentte kontrol sağlandığı duyurulmuştur.



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
SuriyeResulaynBarış Pınarı HarekatıTürkiyeTSK
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