Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Kısmi kapanmada lokantalar açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi bir kısıtlama uygulanacağını açıkladı. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saati 19:00 ile 05:00 arası oldu. Yeni tedbirler yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Lokantalar ve benzeri iş yerleri ramazan boyunca paket servis ve gel al hizmeti sunacak.

Cafe,kıraathane,çay bahçesi ve benzeri yerler bayram sonrasına kadar kapalı kalacak.

Açıklanan tedbirler

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

- Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Eğer bu tedbirler vaka sayısında ciddi bir değişiklik yapmazsa 2 hafta sonra daha sıkı tedbirlerin geleceği belirtildi.