Restoranlar ve lokantalar kapanacak mı? Kısmi kapanmada lokantalar açık olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi bir kısıtlama uygulanacağını açıkladı. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saati 19:00 ile 05:00 arası oldu. Yeni tedbirler yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Lokantalar ve benzeri iş yerleri ramazan boyunca paket servis ve gel al hizmeti sunacak.
Açıklanan tedbirler
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
- - Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- - 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
- - Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
- - Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
- - Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
- - Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
- - Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
- - Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
Eğer bu tedbirler vaka sayısında ciddi bir değişiklik yapmazsa 2 hafta sonra daha sıkı tedbirlerin geleceği belirtildi.
Son Güncelleme: 13.04.2021 21:47