Restoranda silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

7 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Aydın Çine'de faaliyette olan bir restoranda yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir restoranda aralarında alacak verecek davası bulunan iki grup karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında taraflar arasında bulunan Şenol ve Halil F. kardeşler yanlarında getirdikleri tüfekle sağa sola ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında restoran sahibi ve çalışanların bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerinde çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Restorana gelen ekipler yaralanan 7 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırırken, polis çevreyi çembere aldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Kavga ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.