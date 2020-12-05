Restoran ve marketlerde paket servis açık mı, saatleri nedir?

Bugün açık olan yerler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21: 00'da başladı. Kısıtlama Pazartesi sabahına kadar sürecek. Belirli yerler kısıtlı saatlerde açık olacaktır. Vatandaşlar, belirli koşullar altında ihtiyaçlarını belirli bir zamanda karşılayabilecekler.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı başladı. Virüsün yayılmasını önlemek için getirilen bu kısıtlamada İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen yerler açık olacak bazı kişiler de yasaktan muaf tutulacak.

Bugün Açık Olan Yerler

Cumartesi ve Pazar günleri kısıtlamalar kapsamında marketler, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri fırın ya da unu mamuller ruhsatlı işletmeler sadece açık olacak ve bu işletmelerin ekmek satan bayileri açık olacak (bu işyerleri sadece ekmek ve unlu mamuller satabilir).

Paket Servis Açık Mı?

Sokağa çıkma yasağı süresince lokanta ve restoran tarzı mekanlar sadece cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis olarak hizmet verebilecek.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler

Sokağa çıkma yasağı sırasında, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin sürekliliği ile sağlık, tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için belirlenen yerler ve kişiler kısıtlamalardan muaf olacaktır. Sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu belgelemek şartıyla;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup eve dönenler, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp yaşadıkları yere dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak eve dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler yasak kapsamına girmiyor.

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum-kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT gibi).

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat-ithalat-transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar.

Oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme-firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları.

Belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, sebze, meyve toptancı halleri.