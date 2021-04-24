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Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi

Resmi Gazete’nin 24 Nisan 2021 tarihli bugünkü sayısı yayımlandı. Vatandaşlar ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında hangi kararların yer aldığını araştırmaya başladı. İnternet üzerinden araştırmaları yapan vatandaşlar, bu konuda bilgiler edinmek istiyor. Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 24 Nisan Cumartesi günü Resmi Gazete’nin içerisinde bulunan kararlar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:34
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığı tarafından her gün yayımlanan Resmi Gazete, bugün de vatandaşa sunuldu. Atama, yargı kararları ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete’nin 24 Nisan Cumartesi günkü sayısı, vatandaşa sunuldu. Vatandaşlar da bugün Resmi Gazete’de hangi kararların yer aldığını araştırmaya başladı. 24 Nisan Cumartesi Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete’nin içerisinde bulunan maddeler...

Yürütme ve İdari Bölümü

Yönetmelikler

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amasya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlanlar

a- Yargı İlanları- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

b- Arıtma, Eksiltme ve İhale İlanları- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

c- Çeşitli İlanlar- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri- buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete’nin 24 Nisan Cumartesi günkü sayısına buradan ulaşabilirsiniz




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteCumhurbaşkanlığıYönetmelik
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