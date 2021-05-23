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Resmi Gazete'de 24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları

Yeni günün başlamasıyla birlikte Resim Gazete’de yer alan haber başlıkları içeriği ve atamaları merak konusu oldu. Vatandaşlar 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete’de hangi haberler var, Resmi Gazete’de bugün hangi haberler var araştırıyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları ve alınan yeni karar merak ediliyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 23:43
Resmi Gazete'de 24 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
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Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete’de bugün hangi haberlerin olduğu merak ediliyor. Resmi Gazete her gün alınan kararların yayınlanarak halka duyurulmasının amaçlandığı devletin yayın organıdır. Resmi Gazete’de alınan yeni kararlar, yönetmelik ve tüzüklerde yapılan değişiklikler ile ilanlar genel olarak yer almaktadır.

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete kararları

24 Mayıs Pazartesi gününün Resmi Gazete kararları henüz yayınlanmadı. Kararlar yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Resmi Gazete son olarak 23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı. 23 Mayıs Pazar günü Resmi Gazete ilanları aşağıda yer almaktadır.

24 Mayıs 2021 T.C Resmi Gazete için tıklayınız...

23 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Şınak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.


Son Güncelleme: 23.05.2021 23:43
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GazeteResmi
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