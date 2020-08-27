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Resmi Gazete kararı ile Elektrik faturalarında destekler başladı! Elektrik fatura desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?

Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'de dünya çapında yaşanan ekonomik zorluklar vatandaşlar için büyük sıkıntı olmaktadır. Resmi Gazetede yayınlanan karar ile birlikte elektrik faturalarına PTT aracılığı ile indirimler yapılacak ve başvuru yapan vatandaşlar daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:11
Resmi Gazete kararı ile Elektrik faturalarında destekler başladı! Elektrik fatura desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
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Elektrik faturası desteği özellikle pandemi süreci sonrasında en merak edilen konulardan bir tanesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlara duyurulan elektik fatura desteği resmi olarak başladı.  

Alınan karar 27 Ağustos tarihinde yayınlanan resmi gazetede resmen yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yer alan bilgilere göre ‘ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği verilmesine ilişkin uygulama ve ödemeler kimlik bilgileri ve konut detayları ile birlikte PTT üzerinden sağlanacaktır.’ denildi.  

PTT’den açıklama yapıldı

Konu ile ilgili yardımlarda bulunacak devlet kurumu PTT’den de açıklama gecikmedi. Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından imzalanarak bugün itibari ile yürürlüğe giren konu hakkında başvuruların nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.  


Başvuru şartları nelerdir?

Elektrik faturasında yapılacak yardımlar için aranan ilk şart kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğidir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aynı zamanda PTT’ye giderek kimlikleri ile birlikte bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Destekler elektrik faturasından düşürülecek

5.000 civarı PTT şubesinde kullanılmaya başlayacak elektrik faturası desteğinde kişiye para verilmeden aylık gelen elektrik faturası üzerinden düşüm işlemi yapılacak.  

Elektrik kullanımında farklı değerlerde kesinti yapılacak. Buna göre 1 – 2 kişilik bir hanenin ortalama 75 kilovat elektrik kullanacağı belirtilirken, 3 kişilik bir ailenin 100 kilovat elektrik kullanacağı belirtildi. 4 kişilik bir ailenin 125 kilovat, 5 kişilik bir ailenin ise 150 kilovat elektrik kullanabileceği belirtildi.  

Elektrik faturası desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin PTT’ye bizzat başvuru yapması gerekmetkedir.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:11
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Resmi GazeteElektrik Faturası
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