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Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları

27 Nisan 2021 yılında yayınlanan Resmi Gazete kararları merak edilmeye başlandı. Yayınlanan kararlar sonrasında vatandaşlar, Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları başlıkları araştırılıyor.

27 Nisan 2021 Salı 04:18
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları
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27 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete kararları merak edilmeye başlandı. Yayınlanan karar ile birlikte resmi kurumlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya devam ediyor.

27 Nisan 2021 Resmi Gazete kararları

Yasama Bölümü

Kanun

7317 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı

2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 22 Nisan 2021 Olarak Tespit Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3911)

Yönetmelikler

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2021 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2021 Yılı Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2021 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 Nisan 2021, 31467 sayılı Resmi Gazetenin tamamı için, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210427.pdf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 27.04.2021 04:32
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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete27 Nisan 2021SalıHaberlerAtamaKararlar
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