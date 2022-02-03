İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...

Resmi gazete 4 Şubat 2022 Cuma kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Resmi gazete kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 4 Şubat 2022 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2022 Perşembe 23:30
Resmi gazete 4 Şubat 2022 Cuma kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Takip Et:

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.

Resmi Gazete’yi okumak için tıklayınız.



Son Güncelleme: 03.02.2022 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkuGazeteMeclisYasaKararResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
Fıtır sadakası vacip midir, yoksa sünnet midir? Kimlere vacip olmaktadır?
Fıtır sadakası vacip midir, yoksa sünnet midir? Kimlere vacip olmaktadır?
SGK kronik hastalıklar tam listesi!
SGK kronik hastalıklar tam listesi!
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası miktarı nasıl belirlenir?
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası miktarı nasıl belirlenir?
Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?
Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?

Popüler Haberler

Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?
Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
Camdaki Kız Selen Kimdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
Vacation Friends filminin konusu ve oyuncu kadrosu
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Asansör Montaj İşçisi maaşı ne kadar?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
KOSGEB Destekli Playstation Cafe Nasıl Açılır ? Playstation Cafe açmak için gerekli şartlar
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 3 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?
4 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Şubat Cuma at yarışı programı
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası miktarı nasıl belirlenir?
Fıtır sadakasının hükümleri nelerdir? Fıtır sadakasında nisap gerekli mi?
Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.