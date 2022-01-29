İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Resmi gazete 30 Ocak 2022 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Resmi gazete kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 30 Ocak 2022 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Ocak 2022 Cumartesi 23:30
Resmi gazete 30 Ocak 2022 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Takip Et:

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.

Resmi Gazete’yi okumak için tıklayınız.



Son Güncelleme: 29.01.2022 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkuGazeteMeclisYasaKararResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?
Rüyada lamba görmek neye delalet eder?
Rüyada lamba görmek neye delalet eder?
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?

Popüler Haberler

Söyle Bana Ne Zaman filminin konusu nedir? Başrol oyuncusu kim?
Özel hastanelerde göz ameliyatı ücretleri ne kadardır?
Uzaktan kimlik tespiti ile hesap açma işlemleri
Netflix'teki Yesterday filmi konusu, yorumu ve oyuncu kadrosu
Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır?
Kırmızı Oda Mitra Şerifi kimdir?
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı aslında kim? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir?
Ev hanımlarına 10.000 TL nakit kredi imkanı
Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?
Ekmeğe yeni zam geliyor!
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Physical dizi konusu ve yorumu nedir ?
Faiz ödemeden konut kredisi nasıl alınır? Faiz ödemeden konut kredisi almanın yolları neler?
Hafta sonu 30 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 30 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
29 Ocak 2022 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Çember Oyunu Bozuyorum film konusu nedir ? Oyuncu kadrosu ve değerlendirmesi
Emekli ve memura yeni zam müjdesi! Zamlı maaş ve ikramiye geliyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.